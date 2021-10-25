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понедельник, 25 октября 2021 19:48

НАПК прокомментировали историю с матерью "слуги" Клочко, которая накупила имущества на 14,5 млн грн

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НАПК прокомментировали историю с матерью &quot;слуги&quot; Клочко, которая накупила имущества на 14,5 млн грн
Андрей Клочко попал в Верховную Раду по списку "Слуги народа", шел 83-им. Фото: sluga-narodu.com

НАПК проверило декларацию народного депутата от "Слуги народа" Андрея Клочко, у матери которого обнаружили миллионные состояния.

Об этом сказал председатель НАПК Александр Новиков в интервью НВ

"Мы уже провели проверку его декларации. Поскольку его мать и сестра не являются членами семьи в понимании закона, мы не имели оснований проверять их имущество, о котором шла речь в расследовании", - заявил Новиков.

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Если НАПК предоставят достаточные доказательства, то ведомство может вернуться к проведению полной проверки.

"Но для этого нужны документальные доказательства того, что действительно имущество оформлено на другое лицо и фактическим владельцем или пользователем этого имущества является декларант", - сказал Новиков.

В сентябре журналисты Bihus.info сообщили, что 70-летняя мать нардепа Клочко в течение двух лет стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто. Стоимость имущества оценили в 14,5 млн грн.

Нардеп заявил, что матери помогает "обеспеченная" сестра. Однако журналисты выяснили, что женщина не имеет никакого бизнеса и состояния для приобретения данной недвижимости и имущества.

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