Написали законопроект, который позволит чиновникам скрывать внебрачных детей и их имущество

В Раду внесли закон, который позволит чиновникам скрывать внебрачных детей. Фото: Ruslan Stefanchuk / public page

В Верховную Раду поступил законопроект, в случае принятия которого чиновники смогут не вносить в декларации имущество внебрачных детей, не живущих с родителями-декларантами.

28 депутатов, среди которых вице-спикер Руслан Стефанчук, и еще несколько глав комитетов 5 дней назад зарегистрировали интересный законопроект.

Группа народных депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, цель которого - позволить чиновникам не показывать в декларациях внебрачных детей. А также - не декларировать имущество несовершеннолетних детей, если те не живут с родителями-декларантами.

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Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля, то за партию власти "Слуга народа" проголосовали бы 18,5% избирателей.