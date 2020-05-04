Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза

В прошлом году на парламентских выборах "Слуга народа" получила 43, 16% голосов в многомандатном округе. Фото: Макс Левин, LB.ua

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля, то за партию власти "Слуга народа" проголосовали бы 18,5% избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 17 по 25 апреля.

Далее рейтинг выглядит следующим:

ОПЗЖ - 9%

"Европейская солидарность" - 8,7%

"Батькивщина" - 6,8%.

"Голос" по опросу не преодолевает 5% барьер и имеет показатель 2%.

Социологи провели 4024 интервью среди населения в возрасте от 18 лет. Опрашивали во всех регионах за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - до 25%, 1% - до 10%, 0,8% - до 5%, 0,4% - до 1%.

На внеочередных выборах в парламент в июле прошлого года за партию "Слуга народа" в многомандатном округе проголосовали 43,16% избирателей.

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 424 народных депутата. 248 представителей фракции "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее", 17 - "Довира". Свою работу начали в прошлом году 29 августа.