Нападавшего на нардепа Куприя поймали - это гражданин России

Нападающий оказался гражданином России

Правоохранители задержали одного из нападавших на народного депутата Виталия Куприя.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

"Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине.

Также нашли автомобиль, на котором скрылись нападавшие. Транспортное средство с иностранной регистрацией изъято в качестве вещественного доказательства", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения.

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Сегодня полиция объявила о розыске серого Opel Vectra с номерным знаком WJN ST 35. На нем сбежали злоумышленники, которые напали на народного депутата Виталия Куприя. Ему в лицо брызнули слезоточивым газом "Терен-4" и облили неизвестной жидкостью. В заказе покушения нардеп обвиняет главного военного прокурора Анатолия Матиоса и президента Лиги смешанных единоборств WWFC Владимира Теслю.