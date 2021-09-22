Наказание "слуги" Тищенко за рукоприкладство в Раде закончилось пшиком

Тищенко напал на Лероса и ломал микрофон на трибуне.

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рассмотрел нападение нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко на внефракционного Гео Лероса.

Комитет не смог принять решение, сообщает "Укрінформ".

"Комитет не смог принять решение. Ни о предупреждении обоих, ни о рекомендации Верховной Раде лишить обоих права участия в пяти пленарных заседаниях", - рассказал народный депутат от "СН" Павел Фролов.

Комитет, возможно, не будет возвращаться к рассмотрению этого вопроса, по словам депутата.

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9 сентября Тищенко напал на Лероса. Это произошло после того, как второй с трибуны заявил о срыве спецоперации по "вагнеровцам". Нардеп Ярослав Юрчишин подал в Государственное бюро расследований и офис генпрокурора заявление о преступлении"слуги". Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял о временном отстранении Тищенко и Лероса от пленарных заседаний.