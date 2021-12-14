Накануне встречи с Зеленским Макрон позвонил Путину

Во время разговора с лидером Франции Путин обвинил Киев в нарушении Минских соглашений. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил лидеру РФ Владимиру Путину накануне встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Макрон с Путиным обсудили во вторник ситуацию в отношении Украины, сообщила пресс-служба Кремля. Звонок состоялся по инициативе французской стороны.

"Президент России подчеркнул важность немедленного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, которые исключают любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещения в сопредельных государствах, прежде всего в Украине, вооружений, которые угрожают РФ. Об этом же шла речь и во время недавней видеоконференции с президентом США Джо Байденом", - говорится в сообщении.

Во время разговора с лидером Франции Путин обвинил Киев в нарушении Минских соглашений. Заявил, что украинские власти "при попустительстве ряда западных государств" намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения.

"Происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России", - добавил Путин, еще раз потребовав гарантий о нерасширении НАТО.

Накануне Путин выдвинул это требование в разговоре с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. До сих пор он не получил на него согласия от западных лидеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский созвонился с Макроном

Зеленский в среду встретится с Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцом. Встреча состоится в Брюсселе перед началом саммита Восточного партнерства. Среди тем обсуждения – реализация Минских соглашений.