Найем рассказал, сколько зарабатывает в Укроборонпроме

Найем задекларировал зарплату 176 044 грн. Фото: fb/Mustafanayyem

Заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем заявил, что у него никогда не было зарплаты в 300 тыс грн.

Об этом он написал в Facebook.

"Задекларировал свой доход за декабрь. И он почти вдвое ниже того, что я получил в ноябре. Потому что не было никогда "зарплаты в 300 000". Была единовременная выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий" волонтерский "период работы в концерне" , – сказал он.

Согласно декларации экснардепа, его зарплата составляет 176 044 грн и может быть пересмотрена в обе стороны в зависимости от результатов работы.

"У бывшего руководства концерна официальные выплаты были почти в два раза меньше. "Результаты" нам и стране еще долго разгребать", – написал Найем.

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О том, что бывший народный депутат Мустафа Найем стал заместителем генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", стало известно 21 ноября.