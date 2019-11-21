Экс-нардеп Найем заявил, что получил должность в Укроборонпроме

Мустафа Найем сообщил, что стал заместителем гендиректора Укроборонпрома. Фото: Politeka

Бывший народный депутат Мустафа Найем стал заместителем генерального директора государственного концерна Укроборонпром.

Об этом во время пресс-конференции в четверг, 21 ноября, сообщил сам Найем, передает theБабель.

Экс-нардеп заявил, что сейчас работает заместителем гендиректора Укроборонпрома Айвараса Абромавичюса. При этом на сайте госконцерна в разделе "Руководство" Найем не указан, там есть информация о семи других заместителях гендиректора.

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Мустафа Найем - журналист, был народным депутатом предыдущего созыва Верховной Рады, в парламент попал по списку партии "Блок Петра Порошенко", в мае вышел из фракции БПП.

Государственный концерн "Укроборонпром" приостановил действие контрактов с руководителями ГК "Укрспецэкспорт" Сергеем Проскуркиным и ГП "Спецтехноэкспорт" Владиславом Бельбасом. Трудовые отношения с ними прекратили с целью реформирования функции спецэкспорта и работы соответствующих предприятий.