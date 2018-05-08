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вторник, 08 мая 2018 10:38

Найем рассказал о дружбе прокуроров с его обидчиком

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Найем рассказал о дружбе прокуроров с его обидчиком
Мустафа Найем будет просить КДКП проверить прокуроров на связи с фигурантом дела. Фото: gordonua.com

Двое прокуроров по делу об избиении нардепа Мустафы Найема имеют дружеские отношения с подозреваемым Магомедом-Амином Саитовым, который сбежал в Баку.

Об этом сообщил Найем в своем Facebook.

"Еще в первый день, когда мы получили выписку из реестра досудебных производств, оказалось, что ряд прокуроров Шевченковского района состоят в тесной дружеской связи со сбежавшим подозреваемым. Один является родственником их партнера по бизнесу, а второй - уже после того, как получил на руки наше дело, - встречался с родственниками беглеца. Почему прокуроры не заявили о существующем конфликте интересов и не взяли самоотвод, думаю, должна разобраться квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуратуры, куда мы обязательно обратимся", - написал Найем.

Он сообщил, что генпрокурор уже передал дело в прокуратуру Киева.

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30 апреля возле Бессарабского рынка в Киеве группа мужчин напала на нардепа Мустафу Найема. У политика сломана челюсть и сотрясение мозга.

Трех подозреваемых отправили под домашний арест. Четвертому, который бил нардепа, удалось бежать в Баку. Его объявили в розыск.

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