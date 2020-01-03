Найдите три отличия: как Рабинович и Ленин о "проклятых капиталистах" рассказывали

Рабинович полностью повторяет риторику российских большевиков.

Риторика нардепа из "Оппозиционной платформы - за Життя" Вадима Рабиновича против рынка земли напоминает российского большевика Ленина.

Такое наблюдение сделали журналисты проекта "Рагу.лі" в Facebook.

"К массам стучат теми же методами, которые были действенными 100 лет назад. Как Ленин 100 лет назад вопил о капиталистах Англии и Америки, так Рабинович взывает о Сороса и о том, что нас всех пустят на органы", - пишут журналисты.

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В Верховной Раде произошла драка после заседания комитета по вопросам аграрной политики. Тогда активисты ВО "Свобода", которые выступают против рынка земли, начали драться с нардепом от "Слуги народа".