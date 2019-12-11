На комитете подрались "свободовцы" и "слуги народа"

Бывшие нардепы-"свободовцы" дрались в комитете.

В Верховной Раде произошла драка после заседания комитета по вопросам аграрной политики.

Видеозапись фрагмента драки появился в среду.

Драка произошла между активистами ВО "Свобода", в частности экс-нардепами Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко и действующим нардепом от "Слуги народа" Андреем Богданцем.

На видео видно, как Леонов набросился с кулаками на Богданца.

Бывший нардеп заявил, что пришел "защищать украинскую землю любыми способами".

Как пишет "Українська правда", аграрный комитет решил встретиться в четверг в 8.00 утра. К законопроекту о рынке земли подали около 4 тыс. поправок.

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13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. По законопроектом, мораторий на продажу отменят с 1 октября 2020 года.