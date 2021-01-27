Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента

Президент даже не подозревает, кого наградил, убежден Геннадий Друзенко. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский является гарантом прав и свобод в стране, поэтому должен их обеспечить всем гражданам. Это касается и задержанного по делу Павла Шеремета Андрея Антоненко, которого больше года держат под стражей. Вместе с тем президент выдает государственные награды правоохранителям, которые причастны к этому, говорит Gazeta.ua юрист Геннадий Друзенко.

Что означает это награждение государственными орденами ко Дню Соборности? Какое это имеет значение для государства и президента?

Это продолжение порочной практики обесценивания государственных наград. Потому что когда кто-то за них платил потом и кровью на фронте, иногда и жизнью, то чествование людей, действия которых подрывают идеалы свободной Украины, в которой господствует право, а не произвол - это антигосударственный акт. Зная немного кухню на Банковой, убежден, что президент даже не подозревает, кого наградил. Многих наших добровольцев неоднократно представляли к госнаградам. Но они до сих пор ждут. Есть такие, на кого было 3-4 представления от различных ведомств. К сожалению, пока что кого наградить, а кого нет решают клерки из офиса президента. Тем не менее, подпись под указом о награждении стоит президентская. И именно он несет ответственность за эти указы. Практика "междусобойчиков" продолжается и награды находят не лучших, не самых жертвенных и героических, а "своих" С одной стороны это позор. Потому что эти люди строят Украину, похожую на "русский мир", а не ту Украину, за которую другие украинцы 7 лет платят своей жизнью и здоровьем. С другой, это говорит о том, что практика "междусобойчиков" продолжается и награды находят не лучших, не самых жертвенных и героических, а "своих". Возможно, Аваков поднял трубку и посыпались ордена. Хотя есть много случаев, когда люди, которые прошли 6 лет фронта, до сих пор не награждены. Зеленский даже если не знает фамилий людей, которых наградил, своим указом в очередной раз подтвердил, что является соучастником преступления по осуждению невиновных. Ведь именно награждение государственными наградами, которые входят в компетенцию президента, говорит, что он поддерживает людей, которые фальсифицируют следствие и репрессируют невиновных. Помним, после той злополучной пресс-конференции в ноябре 2019 года Зеленский все время переводил стрелки на МВД и суды, мол, расследование преступлений - не в компетенции главы государства, с ними должны разбираться правоохранители и судьи. Но награждением духовных наследников сталинских палачей из НКВД президент подтвердил, что он не только в теме, но и "в доле". Потому что он - тот, кто использует инструменты своей власти для того, чтобы поощрять исполнителей этого преступления.

Как чиновники выбирают, кого награждать? Понимают, что подставляют этим президента?

Не думаю, что понимают. Но подставляют. Преступление же является преступлением, даже если исполнитель не осознает значения своих действий. По крайней мере со времен Ющенко медалями торговали. Думаю, эта позорная практика до сих пор существует. По определенным личностям трудно догадаться, за что их можно наградить от имени Украины. Что такого выдающегося они сделали для этого государства и народа Украины? Такие награждения подрывают остатки доверия и к президенту Украины лично, и к государственной власти в целом В то же время до сих пор, например, не награжден Андрей Малахов, экс-начальник разведывательного отделения штаба отряда специального назначения 3-го отдельного полка специального назначения ССО. Его отряд в первой половине 2018 года уничтожил не менее 15 единиц боевой техники противника на временно оккупированных территориях. Несмотря на неоднократные официальные представления тогдашнего руководителя ООС Наева, Малахова до сих пор не наградили. А тех, кто подделывает дела против ветеранов и волонтеров и бросает невинных в тюрьму, отметили высокими государственными наградами. Да еще и по такому случаю - Дня Соборности Украины! Такие награждения подрывают остатки доверия и к президенту Украины лично, и к государственной власти в целом. В конце концов люди думают: что это за государство такое, которое чтит преступников и не отмечает настоящих героев? Это очень обидно.

О чем свидетельствует такое награждения в контексте дела Шеремета?

Это означает, что президент через год и два месяца еще раз подтвердил - он до сих пор верит в басни, которые вызывают вопросы и возмущение не только в Украине, но даже у наших британских друзей. Вспомните открытое письмо Авакову от Глена Гранта - полковника британской армии в отставке и большого друга Украины. К сожалению, такие награждения только поощряют произвол правоохранительных органов, вместо служить праву служат своим начальникам, министру и президенту.

Как через год после "объявления виновных" Зеленский изменил свое отношение к этому делу?

Сначала он заявил на пресс-конференции, что убийцы найдены и остается найти заказчика. Потом увидел общественный резонанс этого дела и позицию активной части ветеранско-волонтерского сообщества. Тогда включил заднюю и сказал, что это вопрос не к нему, а к министру внутренних дел и к Национальной полиции. После того, как обвинительный акт был утвержден и дело передали в суд, он снова говорил, что это не в его полномочиях - мол, президент не может вмешиваться в осуществление судопроизводства. "Русский мир" пустил глубокие корни на Банковой и Богомольца. Революции и войны его оттуда не искоренили Но присуждение госнаград - 100% компетенция президента. И награждением тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, Зеленский дает все основания полагать, что он одобряет, поддерживает и поощряет деятельность репрессивной машины. Вместо того, чтобы делать все, чтобы у Украины был имидж государства, где ценят верховенство права, где уважают презумпцию невиновности. То, что делается в деле Шеремета, тянет нас снова в "русский мир", где правоохранительные органы прислуживают не праву и Конституции, а конкретным чиновникам. Это еще раз показывает, что "русский мир" пустил глубокие корни на Банковой и Богомольца. Революции и войны его оттуда не искоренили. Это очень похоже на российскую практику, когда ордена дают верным опричникам, а не рыцарям.

Какую позицию должен был занять президент?

По Конституции, он является гарантом прав и свобод. Одно из основных прав человека - презумпция невиновности. Пока не доказана вина человека, он считается невиновным. Здесь президент должен задействовать эту свою функцию и поставить под личный контроль дело Шеремета, пытаясь его трактовать не в традициях советского уголовного судопроизводства, а в традициях западного права. Потому что даже не юристу очевидно, что в этом деле все доказательства трещат по швам. Президент должен занять четкую публичную позицию. Чтобы ветераны и волонтеры сидели в тюрьме, обществу должны быть предъявлены железобетонные доказательства их вины. В Украине это повлияло бы и на следствие и на суд. Они держат нос по ветру. Суд наверняка бы продолжался, но Антоненко, как минимум, был бы со своими детьми, а не в тюрьме.

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Соборности наградил орденом "За заслуги" I степени Александра Рувина, директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Также - орденом "За мужество" III степени - первого заместителя председателя Национальной полиции, генерала Евгения Коваля. Последний руководил следственно-оперативной группой МВД по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В декабре 2019-го докладывал Зеленскому о результатах расследования, согласно которым организаторами и исполнителями названы военный Андрей Антоненко, хирург и волонтер Юлия Кузьменко, боевой медик Яна Дугарь. Институт Рувина сделал портретно-психологическую экспертизу, которая якобы является доказательством причастности Кузьменко и Антоненко к убийству.