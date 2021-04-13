"Нафиг нужен такой канал" - журналист Кипиани о "Доме"

Телеканал начал вещание в прошлом году.

Если государственный телеканал "Дом" не считает целесообразным раскрывать глаза жителям оккупированных территорий на суть страны-агрессора России, то зачем он нужен. Об этом написал в Facebook журналист Вахтанг Кипиани.

"Посмотрел свежее видео Дениса Казанского об авторе легендарного апокрифа о "распятом мальчике в трусиках". Женщина теперь живет в России и там ее, по собственному признанию, "за человека не считают", ребенка обзывают и даже бьют в школе. Это при том, что ее муж - бывший борец за русский мир, "ополченец".

Это видео за неполный день посмотрели более 100 тысяч человек. Теоретически такие истории о такой "благодарности" должен распространять телеканал, миссией которого является показывать правду жителям оккупированных территорий о России и то, что их ждет дальше.

И экс-дончанин Денис должен ежедневно выходить в эфир именно на этом канале. Не поленился - спросил его: когда ему предлагали размещать свое видео или работать на канале "Дом". Не предлагали. Честно говоря, в шоке. Если этот канал не считает целесообразным раскрывать глаза землякам на суть России, то нафиг он нужен", - пишет Кипиани.

Государственный телеканал для временно оккупированных территорий "Дом" начал вещание 1 марта 2020 года, пишет "Детектор медіа". В апреле этого года он перешел в управление Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" выделено 298 млн 400 тыс. грн бюджетных средств - на канал "Дом" и UATV целом.

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Ранее в эфире "Дом" пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила об "украинскому русском языке". В эфирах телеканала Мендель говорит по-русски. Украинские пользователи Facebook заявления пресс-секретаря президента назвали распространением "русского мира", которым "аплодируют в Москве".