"Надо заканчивать этот совок" - Дубилет раскритиковал противников рынка земли

"Карточный домик" отдыхает, говорит Дубилет.

Тот, кто выступает против реформы рынка земли, проявляет цинизм.

Об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

"Мораторий на продажу земли - это какая-то невероятная история в стиле Кафки. Сейчас, когда я оказался в правительстве, я увидел это изнутри.

Вы даже не представляете цинизм тех, кто выступает против этой реформы. "Карточный домик" отдыхает. У кого-то есть банальные бизнес-интересы, но у подавляющего большинства это просто инструмент политической борьбы или торговли за должности. Экономика и интересы общества никого не волнуют.

Когда они выступают с пламенными речами против того, чтобы украинцы свободно распоряжались своей землей, они реально думают "Вот это я гоню! Лишь бы не заржать!". Серьезно.

Около 7 млн ​​украинцев получили паи на землю. Надо защищать их и не дать им продаться дешево! Вот только 1,5 млн из них уже умерли, сдавая свою землю за копейки.

Продавать землю нельзя, но сдавать в аренду на 49 лет можно. Ага.

Я поддерживаю земельную реформу. Надо уже заканчивать этот совок", - написал он.

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11 ноября в видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что противниками рынка земли есть те, "кому выгодно, чтобы украинцы не владели землей".