Надо убрать раздражитель: Кулеба рассказал, как наладить отношения с Венгрией

Кулеба прокомментировал свой сообщение от 2 сентября, в котором заявил, что Украина настроена на "глобальное потепление". Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что глобальное потепление в отношениях между Украиной и Венгрией зависит не только от Киева, но и от Будапешта.

В интервью "Радио Свобода" он прокомментировал свой сообщение от 2 сентября, в котором заявил, что Украина настроена на "глобальное потепление" отношений с Венгрией.

"Я написал, что мы настроены на глобальное потепление. Будет ли оно? Это зависит не только от Украины, но и от Венгрии. Глобальное потепление будет заключаться в том, что мы сможем решить образовательную спор, возникший из-за позиции Венгрии по украинскому закону об образовании. И когда мы уберем этот раздражитель, мы сможем действительно на очень широком фронте активизировать наше сотрудничество и по линии нашей евроатлантической интеграции, и по линии привлечения инвестиций в Закарпатскую область, и по линии стратегических торговых проектов регионального характера. Для этого нужно убрать раздражитель. И мы над этим работаем", - пояснил глава МИД.

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Кулеба заявил, что контакты между официальными представителями Украины и Беларуси поставлены на паузу, но отношения между странами сохраняются.