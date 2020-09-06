В МИД рассказали об отношениях Киева и Минска

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Радио Свобода

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контакты между официальными представителями Украины и Беларуси поставлены на паузу, но отношения между странами сохраняются.

"Если быть максимально точным, а именно в этом случае я хотел бы сузить пространство для интерпретации, то я бы сказал, что контакты между официальными представителями Украины и Беларуси поставлены на паузу. Сами отношения сохраняются. И дипломатические отношения, и отношения в более широком смысле - между нашими народами", - рассказал глава МИД в интервью "Радио Свобода".

Кулеба напомнил, что пока страны прекратили встречи между министерствами, ведомствами. По словам министра, такое решение было принято для того, чтобы дождаться спокойно урегулирования политического кризиса и уже тогда смотреть, как дальше выстраивать отношения с Беларусью.

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Ранее в МИД Украины прокомментировали идею Лукашенко о "союзном государстве" Украины и Беларуси.