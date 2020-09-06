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В МИДе прокомментировали идею Лукашенко о "союзном государстве" Украины и Беларуси

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В МИДе прокомментировали идею Лукашенко о &quot;союзном государстве&quot; Украины и Беларуси
Украина порвала с "союзным" прошлым и различными его вариациями - Кулеба. Фото: Reuters

Идея Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, о том, что он может возглавить союзное государство и решить проблемы Украины, может быть реализована только в том случае, когда и Украина и Беларусь станут членами ЕС.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Но идея, которую Александр Лукашенко выразил - это фантасмагория. Мне очень трудно представить эту" союзное государство ". Не потому, что я не представляю Беларусь как очень близкую страну, а потому, что я не понимаю, для чего нам для этого" союзная государство ", - отметил Кулеба.

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Он отметил, что Украина порвала с "союзным" прошлым и различными его вариациями.

"Я думаю, единственный шанс реализовать идею Лукашенко - это если и Украина и Беларусь, наконец, станут членами Европейского Союза. Но для Украины это сейчас более реальная возможность, чем для Беларуси", - отметил министр.

В следующую среду глава правительства Польши Матеуш Моравецкий встретится в Варшаве с екскандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановською. Встреча политиков не будет вмешательством во внутреннюю ситуацию Беларуси. Стороны должны обсудить привлечения оппозиционерки в международных дебатов.

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