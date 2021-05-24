"Надо остановить все авиасообщения" - посольство Беларуси забросали самолетиками

В посольство Беларуси в Украине бросали бумажные самолетики. Фото опубликовал политолог Николай Давыдюк.

Автор: Facebook.com/davydiuk

"Лукашенко встал на путь международного терроризма. Ненаказанный Путин за сбитые боинги породил то, что теперь Лукашенко похищает пассажиров с международных рейсов.

Украина должна остановить все авиасообщение с режимом Лукашенко, перестать финансировать этот режим.

И не ждать санкций от других государств, а инициировать такие же. Ведь похищения людей с территории других государств и дальнейшие пытки (а они там уже проводятся, не сомневайтесь), не должны проходить мимо", - написал Давыдюк в Facebook

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"Я там оставил немножко бумаги (с пол тысячи самолетиков), будете проходить рядом, посадите ему пару самолетиков. Диктатор, похоже, в детстве не наигрался. Десятка три уже полетели во двор такого дружественного и близкого государства, которым руководит эта уродливая и кровавая фигура", - добавил политолог.

В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Лайнер летел рейсом Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту. По приказу самопровозглашенного президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко пассажирский самолет сопровождал белорусский военный истребитель. После экстренной посадки самолета задержали основателя белорусского оппозиционного канала Nexta - Романа Протасевича.