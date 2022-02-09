Надо менять и власть и оппозицию – Климкин

Сейчас происходят имитации и красивые лозунги, сказал Климкин. Фото: Тарас Подолян, Gazeta.ua

Нужна смена власти и перезагрузка. Об этом сказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин на форуме "Украина послезавтра", который проходит в Киеве.

"В стране не только власть нужно поменять, нужно поменять и оппозицию. И всю страну. Мы же занимаемся симпатичными имитациями.

Иначе будем с красивыми лозунгами. Напишем: здесь ЕС, здесь НАТО и так будем смотреть", - сказал дипломат.

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"Это действительно о перезагрузке всех, всех, всех. И не только политической. В этой стране всегда руководят люди, как Грушевский еще говорил, которым страна безразлична", - отметил Климкин.

Большинство украинцев считают, что дела в стране двигаются в неправильном направлении. Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 27% украинцев.