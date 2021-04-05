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понедельник, 05 апреля 2021 15:48

Нацполиции надо разгадать загадку: в какой момент исчезли бюллетени - "Опора"

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Нацполиции надо разгадать загадку: в какой момент исчезли бюллетени - &quot;Опора&quot;
К этим выборам и ихним последствиям есть значительный общественный интерес, говорят в "Опора". Фото: @opora

По закону возможности проводить повторные выборы народного депутата в округе № 87 нет. В то же время полиция должна найти, в какой момент исчезли бюллетени с участков за одного из кандидатов. Об этом сказала председатель Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на брифинге в понедельник.

"Многие граждане просят человеческим языком объяснить - что же происходит в округе. Ключевым является вопрос, что в пакетах с избирательной документацией имеются контрольные талоны от бюллетеней, которые выдали на руки избирателям. Бюллетеней не досчитали, более 500 голосов.

По данным первичных протоколов участковой комиссии они были. Так же они имеются в виде контрольных талонов. А самого бюллетеня, который выдает на руки член комиссии не найдено. Зафиксированы расхождения на 6 участках.

Есть значительный общественный интерес к этим выборам и их последствиям, легитимности окончательного решения, которое ЦИК обязано принять. В соответствии с нормами и буквы закона - нет возможности проводить повторные выборы, или повторное голосование. Конечный результат выборов ЦИК должен быть установлен.

Есть контрольные талоны, первичные протоколы УИК, подписи в списках избирателей, при повторном подсчете на 6 участках не найдено несколько сотен бюллетеней.

Поэтому Национальной полиции нужно разгадать загадку - в какой момент их не стало и они пропали. И кто в этом виноват", - объяснила Ольга Айвазовская.

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В суде рассмотрели 21 дело. Из них - 11 отказов самого истца, 6 - отказов суда в удовлетворении исков об отмене решения о повторном подсчете. 3 дела - исковые требования удовлетворены частично, напомнила председатель "Опоры".

"Мы хотим, чтобы наконец правоохранительная система сработала так, как она должна сработать. Можем обсуждать различные технологии, схемы, но факт - определенное количество людей в округе знают, что реально произошло и когда.

Задача правоохранителей сейчас - не заговаривая этот вопрос дать ответ. Кто находился в помещении избирательной комиссии, в день, в час. Когда члены ОИК опечатывали комнату с бюллетенями. Надо восстановить всю хронологию", - сказал аналитик "Опоры" Александр Клюжев.

28 марта в округе № 87 проходили выборы народного депутата. Кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк и от "За будущее" Александр Шевченко заявляли о своей победе.

В минувшую среду Центральная избирательная комиссия возобновила подсчет голосов на округе. Перед этим комиссия теряла кворум.

Нардепы из парламентской фракции "СН" поехали в округ "выяснить ситуацию с подсчетом голосов".

Подсчет голосов комиссия завершила на 8-е сутки.

По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 31,25%, Шевченко - 29,69%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,86%. Разница между Вирастюком и Шевченко - 749 голосов.

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Дата
05
апреля

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