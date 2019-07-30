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вторник, 30 июля 2019 15:44

Национальный экзит-пол показал, кто голосовал за Шария, кто – за Медведчука

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  Партия Шария прошла бы в Раду, если бы голосовали избиратели 18-40 лет
Партия Шария прошла бы в Раду, если бы голосовали избиратели 18-40 лет

На внеочередных выборах в Верховную Раду президентская партия "Слуга народа" стала лидером среди избирателей всех возрастных групп.

Об этом на брифинге сообщила директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

"Партия "Слуга народа" является лидером среди избирателей всех возрастов. Больше всего - в группе молодых - 18-29 лет. Там за нее проголосовали почти 59% избирателей... Проходной процент у молодежи: партия "Голос" - 9,4 %, "Европейская солидарность" - 7% и Партия Шария - 6,8%.

В группе избирателей 30-39 лет партия "Слуга народа" тоже является явным лидером - 53,5%. Партия "Голос" имеет 9,5%. "Европейская солидарность" - 8,1%. Партия Шария в категории до 40 лет тоже проходная - 5,1%.

40-49 лет: "Слуга народа" - 48,4%, "Европейская солидарность" - 11,2%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 7,5%, "Голос" - 7,2%, "Батькивщина" - 5,2%.

В группе избирателей 50-59 лет "Слуга народа" несколько меньше [набрала] - 42,7%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,6%, "Европейская солидарность" - 9,1%, "Батькивщина" - 7 9%.

Среди избирателей старше 60 лет, наибольшую поддержку тоже получила "Слуга народа" - 32,7%. Зато в группе самых старших значительно больше получила партия "Оппозиционная платформа - За життя" - 20,1% и "Батькивщина" - 11,6%. "Европейская солидарность" - 8,6%, "Сила и честь" - 6,1%. А "Голос" у самой старшей возрастной группе не проходит - 3,6%", - рассказала Бекешкина.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. По подсчетам электронных протоколов, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 13,05%, "Батькивщину" - 8,18%, "Европейскую солидарность" - 8,10% , "Голос" - 5,82%.

Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.

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