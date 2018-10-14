Националисты разгромили офис Медведчука

У Медведчука разбили офис. Фото: Корреспондент

Члены праворадикальных организаций Традиция и порядок и С14 разгромили офисное здание на улице Липинского в Киеве, которое, по их данным, является собственностью политика Виктора Медведчука.

Участники погрома выбили ролеты, которые защищали окно и бросили внутрь помещения пиротехнические файеры. На стене здания написали "Слава нации", "Смерть врагам", сообщает LB.ua.

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Виктор Медведчук неоднократно проявлял свою пророссийскую настроенность. 7 октября в эфире российского телеканала ТВЦ он заявил, что не видит российской агрессии по отношению к Украине. Впервые Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, в апреле 2018 года. Отвечая на вопрос о наличии русских частей на Донбассе Медведчук заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ "никогда не сообщала о наличии регулярных частей РФ на территории неподконтрольной Украине". Он также не ответил на вопрос о наличии российского вооружения на Донбассе, также его не интересует вопрос, кто именно финансирует террористов в Донбассе.