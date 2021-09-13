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Начинаем новую эру углубленного сотрудничества с США - посол Маркарова

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Начинаем новую эру углубленного сотрудничества с США - посол Маркарова
"Джавелинов" никогда не бывает много", - отметила Оксана Маркарова. Фото: Facebook.com/oksana.markarova

Визит президента Украины в США был успешным. Об этом сказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "Європейська правда".

"Даже встреча двух президентов была вдвое длиннее, чем планировалось. Те, кто занимаются международной политикой, понимают, насколько это важно", - сказала посол.

Маркарова объяснила совместное заявление Зеленского и Байдена.

"Первое: безопасность и оборона. Это то, что интересует каждого гражданина, который видит эскалацию на фронте, фактическое присоединение Беларуси к России. Часть заявления, посвященная безопасности и обороне, дает четкий сигнал, что мы не одни, что мы начинаем новую эру углубленного сотрудничества с США.

Мы подписали три важных документа: соглашение о стратегических основах оборонного партнерства, что фактически является планом сотрудничества с США на пять лет, соглашение об оборонно-техническом сотрудничестве и космическое соглашение. Это - повышение нашей оборонной способности. И это также шаг вперед в нашем продвижении в направлении НАТО, потому что эти соглашения помогают нам делать реформы, которые приведут нас к НАТО", - рассказала чиновник.

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Оборонное соглашение не является публичным, сказала посол.

"Она открывает двери для более амбициозного сотрудничества, когда мы можем говорить о конкретных проектах, касающиеся Черноморского региона и флота, или других составляющих нашей армии или учений, или еще более амбициозных вещей", - рассказала председатель дипмиссии.

"Джавелинов" никогда не бывает много", - отметила Оксана Маркарова.

В начале сентября Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Джозефом Байденом. Страны подписали ряд документов.

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