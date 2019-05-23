Начались выборы в Европарламент

Автор: europarl.europa.eu В странах Евросоюза 23 мая начались выборы в Европейский парламент

В странах Евросоюза 23 мая начались выборы в Европейский парламент. Сегодня голосование пройдет в Великобритании и Нидерландах. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

В пятницу, 24 мая, голосование проведут для жителей Ирландии и Чехии, а 25 мая - Латвии, Мальты и Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье.

Всего в европейских выборах 2019-го примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшая процесс своего выхода из ЕС.

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В странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право голоса.

Участники неформального саммита глав государств и правительств Евросоюза, который проходил в румынском городе Сибиу, приняли программную декларацию с перечнем 10 основных положений, выполнять которые обязуются 27 стран Союза, за исключением Великобритании, которая должна покинуть блок.