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четверг, 09 мая 2019 21:26

Страны-лидеры ЕС приняли декларацию о защите единой Европы

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Страны-лидеры ЕС приняли декларацию о защите единой Европы
Евросоюз принял декларацию о своей защите. Фото: Корреспондент

Участники неформального саммита глав государств и правительств Евросоюза, который проходит в румынском городе Сибиу приняли программную декларацию с перечнем 10 основных положений, выполнять которые обязуются 27 стран союза, за исключением Великобритании, которая должна покинуть блок.

"Будучи объединенными, мы сильнее в этом все более неспокойном и бурном мире", - отмечается в документе, который символически был принято в День Европы и накануне юбилейных выборов в Европарламент, сообщает DW.

Впервые выборы в законодательный орган ЕС состоялись 40 лет назад.

Согласно декларации, страны-члены ЕС обязуются, в частности, защищать единую Европу и европейский стиль жизни, демократию и верховенство права, "гарантировать будущее для следующих поколений европейцев", всегда искать общие решения и придерживаться принципов справедливости. Европа, согласно декларации, должна быть "ответственным глобальным лидером" в мире.

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В неформальном саммите принимают участие главы государств и правительств 27 стран-членов Европейского Союза - без Великобритании, которая хочет до 31 октября выйти из состава ЕС. Участники саммита должны предложить во время саммита идеи по реформированию объединения.

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