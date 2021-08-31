Началась встреча Зеленского и Байдена

В Белом доме началась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена.
Перед переговорами главы государств сделают короткие заявления для СМИ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
После этого состоятся переговоры в расширенном формате, а также один на один.
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По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, после встречи с Байденом Зеленский отправится в Калифорнию.
Там глава государства проведет встречу с миллиардерами Илоном Маском и Джеффом Безосом.
31 августа президент Украины Владимир Зеленский посетил Пентагон.
1 сентября Зеленский предоставит Байдену списки политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести.
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