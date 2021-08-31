Началась встреча Зеленского и Байдена

После заявлений для прессы состоятся переговоры президентов. Фото: slovoidilo

В Белом доме началась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена.

Перед переговорами главы государств сделают короткие заявления для СМИ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

После этого состоятся переговоры в расширенном формате, а также один на один.

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По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, после встречи с Байденом Зеленский отправится в Калифорнию.

Там глава государства проведет встречу с миллиардерами Илоном Маском и Джеффом Безосом.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский посетил Пентагон. 1 сентября Зеленский предоставит Байдену списки политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести.