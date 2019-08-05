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понедельник, 05 августа 2019 13:48

НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом

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НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
"Обратился в НАБУ, чтобы открыли производство по заявлению председателя ОП Богдана о предложении ему взятки якобы в моих интересах", - Кличко. ФОТО: "Радио Свобода"

Национальное антикоррупционное бюро проверяет, пытались ли подкупить главу Офиса президента Андрея Богдана в интересах главы Киева Виталия Кличко.

Об этом бюро сообщило на запрос Gazeta.ua.

"Детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения, подследственного НАБУ", - отметили в бюро.

Производство предварительно квалифицировали по ч. 1 ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Внесение сведений в ЕРДР (открытие производства) не является свидетельством того, что кто-то со стороны Кличко действительно пытался подкупить Богдана. НАБУ открывает производство, чтобы установить факты и собрать доказательства, указали в бюро.

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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан выступил с инициативой разделить должности мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации. Обратился в Кабмин относительно увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Он заявил, что получил предложение от "смотрящего" по Киеву разделить ворованные из бюджета средства, если ОП не будет назначать главой КГГА своего человека. Также сказал, что Кличко на встрече рассказал, что Киевраду контролирует не он, а "2-3" смотрящих ", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромиссы," у него не будет большинства в Киевраде".

К НАБУ с просьбой проверить заявление Богдана обратился Кличко.

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Комментарии

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Дата
05
августа

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