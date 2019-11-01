НАБУ открыло дело против Кличко

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело, в рамках которого проверит, злоупотреблял ли мэр Киева Виталий Кличко властью.

Об этом сообщил медиа "РБК-Украина", которое получило ответ на запрос.

"По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается", - сообщили в НАБУ.

Открыть производство НАБУ обязал Высший антикоррупционный суд своим постановлением 2 октября.

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Как отмечает "РБК-Украина", речь идет о возможном хищении средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. Депутаты Киевсовета заявляли о бездеятельности НАБУ в открытии производства против Кличко.

Они же написали обращение, в котором указали, что городской голова вместе с должностными лицами КГГА якобы использовал средства из бюджета города.