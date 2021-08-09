НАБУ будет подавать Януковича на международный розыск

"Будем пытаться объявить в розыск Виктора Януковича", - заявил Артем Сытник. Фото: Global Look Press

Национальное антикоррупционное бюро обратится в Интерпол с просьбой объявить бывшего президента Виктора Януковича и его сына Александра в международный розыск по делу о завладении резиденцией Межигорье. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Далее будем пробовать, насколько будет успешно - здесь вопрос велик, но будем пытаться это сделать", - сказал Сытник.

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2 августа Печерский райсуд Киева разрешил заочное расследование в отношении беглого президента Виктора Януковича в деле о расстрелах участников Революции достоинства, сообщили в Офисе генпрокурора. Учитывая, что Янукович скрывается в РФ, такое решение суда позволит украинским правоохранительным органам провести расследование в его отсутствие. 28 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подали в Высший антикоррупционного суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну Александру. В бюро заявили, что они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением.