На Западе следят за отставкой Разумкова

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков опубликовал заявление делегата Германии в ПАСЕ Виолы фон Крамон-Таубадель об обеспокоенности по поводу возможных нарушений при его отставке.

Об этом спикер написал в Telergam.

"Инициатива руководства "Слуги народа" приостановить полномочия спикера Рады Дмитрия Разумкова. Готовится полная отставка.

Это волнует, особенно учитывая возможные нарушения процедуры в процессе. Мы в ПАСЕ внимательно следим за вопросом Разумкова", - заявила немецкий политик.

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Также опубликовал сообщение заместителя директора Евразийского центра Atlantic Council Мелинды Харинг.

"Увольнение спикера парламента Украины является существенным, поскольку он настаивает, чтобы парламент придерживался процедурных правил и мог сказать нет Зеленскому. Если они могут это сделать, это еще один признак укрепления власти Зеленского", - написала.

7 октября Верховная Рада рассмотрит отзыв Разумкова с должности. 5 октября парламент отстранил его от ведения двух пленарных заседаний. Ранее депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Разумкова. Среди кандидатов на спикера рассматривают председателя партии "СН" Александра Корниенко и первого вице-спикера Руслана Стефанчука.