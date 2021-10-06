На Западе следят за отставкой Разумкова

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков опубликовал заявление делегата Германии в ПАСЕ Виолы фон Крамон-Таубадель об обеспокоенности по поводу возможных нарушений при его отставке.
Об этом спикер написал в Telergam.
"Инициатива руководства "Слуги народа" приостановить полномочия спикера Рады Дмитрия Разумкова. Готовится полная отставка.
Это волнует, особенно учитывая возможные нарушения процедуры в процессе. Мы в ПАСЕ внимательно следим за вопросом Разумкова", - заявила немецкий политик.
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Также опубликовал сообщение заместителя директора Евразийского центра Atlantic Council Мелинды Харинг.
"Увольнение спикера парламента Украины является существенным, поскольку он настаивает, чтобы парламент придерживался процедурных правил и мог сказать нет Зеленскому. Если они могут это сделать, это еще один признак укрепления власти Зеленского", - написала.
7 октября Верховная Рада рассмотрит отзыв Разумкова с должности.
5 октября парламент отстранил его от ведения двух пленарных заседаний.
Ранее депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Разумкова.
Среди кандидатов на спикера рассматривают председателя партии "СН" Александра Корниенко и первого вице-спикера Руслана Стефанчука.
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