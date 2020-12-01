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вторник, 01 декабря 2020 09:35

На Закарпатье новоизбранные депутаты спели гимн Венгрии после присяги

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На Закарпатье новоизбранные депутаты спели гимн Венгрии после присяги
Новый состав Сюртивськой ОТГ. Фото: Скриншот

Депутаты Сюртивской объединенной территориальной общины вместе с головой ОТГ после присяги якобы пели венгерский гимн.

Об этом сообщает Закарпатья ТОП в Facebook.

На опубликованных кадрах видно, как депутаты действительно поют гимн соседнего государства. По информации автора видео, инцидент произошел еще 21 ноября - в День достоинства и свободы.

Автор видео сообщает и о других нарушениях в Сюртивской ОТГ.

"Фальсификация выборов - вообще отдельная тема. Безнаказанность порождает новые преступления. В День достоинства и свободы Украины в Сюртивской ОТГ принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнего государства?" - говорится в сообщении.

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После этого инцидента нардеп от "Слуги народа" Александр Качур заявил в Telegram-канале, что уже направил обращение в СБУ. Он также подтвердил информацию о том, что депутаты действительно пели гимн Венгрии.

Однако в правоохранительных органах еще не комментировали эту ситуацию.

В Закарпатской области на местных выборах в Берегово, побеждает "КМКС" Партия венгров Украины.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сиярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".

Также он призвал поддержать кандидатуру действующего мэра Золтана Бабяка на должность городского головы Берегового.

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Дата
01
декабря

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