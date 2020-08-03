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понедельник, 03 августа 2020 12:00

На выборах в Киевсовет лидируют "Европейская Солидарность", "Слуга народа" и "Удар"

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На выборах в Киевсовет лидируют &quot;Европейская Солидарность&quot;, &quot;Слуга народа&quot; и &quot;Удар&quot;
Показатели президентской партии "Слуга народа" продолжают снижаться. Фото: tverezo.info

На выборах в Киевсовет лидирует партия "Европейская Солидарность", которая наращивает свои показатели.

Такие данные социологического исследования обнародовала Социологическая группа Рейтинг.

Если бы выборы в Киевсовет состоялись в ближайшее время, за партию Порошенко проголосовали бы 19,8% тех, кто намерен голосовать и определился. Как показывает динамика электоральной поддержки, с декабря 2019 года "Европейская Солидарность" в Киеве нарастила поддержку более чем вдвое.

Показатели президентской партии "Слуга народа" продолжают снижаться, за нее в Киевсовет готовы проголосовать 19,3% опрошенных. С декабря 2019 года партия Зеленского в Киеве потеряла более 10% голосов.

Партию "Удар" готовы поддержать 17,1% тех, кто намерен голосовать и определился. "Оппозиционная платформа - за жизнь" 8%, ВО "Батькивщина" - 5,7%, Партия Шария - 5%, "Голос" - 4,6%.

Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2% Сроки проведения: 26-27 июля 2020 г. Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Как сообщалось ранее, партия "Европейская Солидарность" также является лидером электоральных предпочтений киевлян на парламентских выборах. Партия Порошенко также лидирует в социологических опросах на Львовщине.

ratinggroup.ua
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