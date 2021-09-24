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пятница, 24 сентября 2021 19:48

На выборах в 197 округе зарегистрировали первого двойника

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На выборах в 197 округе зарегистрировали первого двойника
Фото: @UACEC

На промежуточных выборах в Верховную Раду в 197 округе в Черкасской зарегистрировали первого двойника.

Об этом сообщил Комитет избирателей Украины.

В округе теперь есть двое кандидатов с одинаковой фамилией, именем и отчеством - Войцеховский Виталий Александрович.

Один из кандидатов является мэром Золотоноши и выдвиженцем партии "Слуга народа".

Другой - самовыдвиженец. При этом мужчина сменил фамилию и имя как раз накануне выдвижения - 14 сентября. До изменения ФИО - Виктор Александрович Шевченко.

Такие действия имеют явные признаки использования технологии двойников, цель - оттянуть голоса от более рейтингового кандидата, заявил КИУ.

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Также сегодня комиссия зарегистрировала кандидатом бывшего нардепа от БПП Владислава Голуба.

По округу баллотируются выдвиженец "Свободы" Андрей Ильенко, Сергей Васылюк от "Народовластие", Наталья Степушенко от "Новые лица", самовыдвиженец Леонид Даценко, Роман Сущенко от "Европейской солидарности" и Григорий Козьма от "Блока Эдуарда Гурвица".

30 марта Верховная Рада лишила депутатских полномочий "слугу народа" Александра Скичко.

В апреле Центральная избирательная комиссия назначила на 31 октября промежуточные выборы в округах №184 в Херсонской и №197 Черкасской областях.

В декабре прошлого года в Верховную Раду подавали правительственный законопроект для борьбы с двойниками на выборах.

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24
сентября

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