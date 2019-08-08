На встрече Зеленского и патриарха Варфоломея заблокировали российскую журналистку

Во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского во Вселенский патриархат в Стамбуле и встречи с Патриархом Варфоломеем охранники заблокировали представительницу телеканала "Россия" за ее поведение.

Когда Владимир Зеленский попрощался со Вселенским патриархом и двинулся к своему автомобилю, к нему обратилась журналистка телеканала "1+1" с просьбой о комментарии по результатам визита. После короткого комментария, который занял около 15 секунд, президент сел в авто, пишет Укринформ.

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Один из охранников задержал за руку и заблокировал собой представительницу телеканала "Россия", которая с самого начала визита караулила с микрофоном и оператором с камерой во дворе Патриархии.

Автор: Укринформ Журналистку РФ заблокировали охранники во время визита Зеленского к Вселенской Патриархии

Причиной таких действий могли стать любые действия журналистки, которые охрана считает некорректными согласно ситуации и задачи по обеспечению безопасности.

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Турции Раджеп Эрдоган обсудили возможные совместные действия для остановки российской агрессии. На пресс-конференции президент Украины рассказал о фактах нарушения прав человека и преследования крымских татар в Крыму. Обсудил вопросы безопасности на Черном и Азовском морях.