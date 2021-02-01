На трех судей КСУ составили протоколы

В отношении Завгородней вынесли еще один протокол - за недекларирование авто мужа. Фото: "УНИАН"

НАПК составило протоколы в отношении судей Конституционного суда Игоря Слиденко, Владимира Мойсика и Ирины Завгородней.

Их подозревают в конфликте интересов во время принятия решения об отмене в октябре уголовной статьи за недостоверное декларирование, сообщил глава ведомства Александр Новиков в комментарии "Украинской правде".

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По процедуре глава НАПК должен направить протоколы в КСУ на ознакомление. Судьи будут иметь неделю, чтобы подготовить свою позицию, и после этого документы можно передавать в суд.

В отношении Завгородней вынесли еще 1 протокол — за недекларирование автомобиля мужа. Для нее срок привлечения за недекларирование истечет в середине февраля.

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27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Позже стало известно, что КСУ признал неконституционными полномочия НАЗК мониторить образ жизни чиновников.