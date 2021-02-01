На трех судей КСУ составили протоколы

 
Ексклюзивы
1/5
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Просмотров: 846
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Просмотров: 1422
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 270
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 2151
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 22374
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 234
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 549
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 144
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 4788
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 954
Фото
Все фото
8
7
6
3
8
Эпическая музыка и нога крупным планом: Разумков запустил ролик с собой
Эпическая музыка и нога крупным планом: Разумков запустил ролик с собой
Зеленский рассказал о &quot;отдельных группах&quot; и &quot;меняющихся интересах вместо правды&quot;
Зеленский рассказал о "отдельных группах" и "меняющихся интересах вместо правды"
Ахметов купил имение за €200 млн
Ахметов купил имение за €200 млн
Тимошенко пригласила Ермака в гости - пришлось объясняться журналистам
Тимошенко пригласила Ермака в гости - пришлось объясняться журналистам
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Видео
Все видео
Зеленский прокомментировал возможность продажи "Мотор Сичи" китайцам
Зеленский прокомментировал возможность продажи "Мотор Сичи" китайцам
Нардепы-"слуги" врут - фактчекинг
Нардепы-"слуги" врут - фактчекинг
Сатирик сравнил Дубинского с Иудой
Сатирик сравнил Дубинского с Иудой
Офис президента попал в коррупционный скандал, связанный с бывшими "регионалами"
Офис президента попал в коррупционный скандал, связанный с бывшими "регионалами"
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 3051
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 549
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1395
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 486
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 234
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
31 января 2021
Просмотров: 531
Знати своє місце
– Якщо не можете навчити його музики, знайдемо іншого викладача, – каже Дмитро. Забрав сина з гуртка, де вчився грати на барабанах. ...
понедельник, 01 февраля 2021 14:58

На трех судей КСУ составили протоколы

  Комментировать
На трех судей КСУ составили протоколы
В отношении Завгородней вынесли еще один протокол - за недекларирование авто мужа. Фото: "УНИАН"

НАПК составило протоколы в отношении судей Конституционного суда Игоря Слиденко, Владимира Мойсика и Ирины Завгородней.

Их подозревают в конфликте интересов во время принятия решения об отмене в октябре уголовной статьи за недостоверное декларирование, сообщил глава ведомства Александр Новиков в комментарии "Украинской правде".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отстраненный Тупицкий подал в суд на управление госохраны

По процедуре глава НАПК должен направить протоколы в КСУ на ознакомление. Судьи будут иметь неделю, чтобы подготовить свою позицию, и после этого документы можно передавать в суд.

В отношении Завгородней вынесли еще 1 протокол — за недекларирование автомобиля мужа. Для нее срок привлечения за недекларирование истечет в середине февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Позже стало известно, что КСУ признал неконституционными полномочия НАЗК мониторить образ жизни чиновников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На трех судей КСУ составили протоколы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
февраля

Над словарем работали более 40 лет

В Лондоне выступили в защиту Украины

Власти распорядились вывезти зерно из сел

Самое читаемое
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
6
 Просмотров: 21393
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
16
 Просмотров: 20530
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 16074
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
5
 Просмотров: 9090
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды Просмотров: 8127
Политика
Сегодня Дубинского выгонят из фракции - СМИ
Сегодня Дубинского выгонят из фракции - СМИ Просмотров: 387
СБУ разоблачила ряд Telegram-каналов - агентурную сеть спецслужб РФ
СБУ разоблачила ряд Telegram-каналов - агентурную сеть спецслужб РФ Просмотров: 315
Продуктивность Рады резко упала
Продуктивность Рады резко упала Просмотров: 153
Вернет Украину статус ядерной державы
Вернет Украину статус ядерной державы Просмотров: 315
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине 2 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
9
России напомнили, кому принадлежит Ай-Петри
3
"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия
2
Начали резко оправдываться - експертка раскритиковала заявление Печерского суда
2
Вакцина против Covid-19 - не то, на чем должно зарабатывать государство - Зеленский
2
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
Голосов: 18977
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть