На сумку с конфетами "смотрела" камера: патрульный Петрик рассказал о предложении Трухина

Полицейский Сергей Петрик одним из первых прибыл на место ДТП под Киевом с участием нардепа Александра Трухина. Фото: скриншот с видео

Полицейский Сергей Петрик, который одним из первых прибыл на место ДТП под Киевом с участием нардепа Александра Трухина, не видел сумки, в которой якобы "было 150 тысяч".

На сумку "смотрела" камера. А полицейский в это время отвлекся на другое, рассказал в интервью "Украинской правде".

"Тогда было 23 августа, все было торжественно. Всем работникам полиции выдали белые футболки. Закрепить камеру возможности нет. Там есть маленький карманчик, но когда ты двигаешься, нагибаешься, камера не жестко прикреплена", - сказал полицейский.

В конце концов Петрик закрепил камеру на поясную систему.

"Поэтому камера смотрела на сумку, а мое внимание в этот момент было закреплено за другим действием. Возможно, за телефоном, может, за кем-то наблюдал, кого-то контролировал", - сообщил он.

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Петрик прямо не ответил на вопросы журналистов о предложении взятки от Трухина, сославшись на расписку, которую он написал на допросе в Государственном бюро расследований и Национальном антикоррупционном бюро и ответственности за разглашение тайны следствия.

"Когда он предлагал "конфеты", меня на видео не было. Я передал камеру коллеге и занимался другими вещами, связанными с ситуацией. Но я не могу давать комментарии касательно господина Трухина и произошедшего" , - сказал он.

Полицейские, допрошенные Государственным бюро расследований, не подтвердили информацию, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин предлагал им взятку. Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев. Находившихся на месте ДТП полицейских допросили повторно 8 февраля. Они не предоставили информацию, кто именно был за рулем автомобиля.