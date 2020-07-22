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среда, 22 июля 2020 11:14

На "слугу" составили протокол о коррупции

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На &quot;слугу&quot; составили протокол о коррупции
Андрей Холодов шел 22-м в списке "Слуги народа". Фото: radiosvoboda.org

Национальное агентство по предупреждению коррупции установило в действиях народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова административное правонарушение, связанное с коррупцией.

НАПК установили, что "слуга" действовал в условиях "реального конфликта интересов", когда отправил депутатское обращение к директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику с требованием предоставить информацию о результатах досудебного расследования по уголовным производствам, в которых может фигурировать сам, пишет "Радіо Свобода".

Такими действиями депутат нарушил Закон "О предупреждении коррупции", за что предусмотрена административная ответственность.

Об этом говорится в протоколе от 7 июля, составленном на Холодова, который НАПК предоставило в ответ на запрос журналистов.

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Этому предшествовало расследование программы "Схемы: коррупция в деталях", в котором журналисты разоблачили народного депутата в связи с табачным бизнесом. Что могло свидетельствовать о лоббировании им интересов бизнеса, к которому имела отношение его семья.

Речь идет о "табачной правке" №8 к закону №1049. После публикации материала и обращения депутатов НАБУ открыло уголовное производство относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением.

По данным Нацагентства, Холодов просил директора НАБУ предоставить ему информацию о состоянии и результатах всех досудебных расследований, касающихся "табачной правки", которая должна увеличить заработки для розничных торговцев сигаретами.

В НАПК указывают на противоречие между частным интересом и служебными полномочиями депутата: "Народный депутат не должен использовать депутатский мандат в личных, в частности корыстных, целях".

Депутатское обращение может касаться исключительно вопросов, связанных с депутатской деятельностью, - отмечают в Нацагентстве, ссылаясь на Закон "О статусе народного депутата".

"Указанными действиями Холодов А.И. совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное ч. 2 статьи 172-7 Кодекса об административных правонарушениях, а именно: совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов", говорится в составленном протоколе.

Статья предусматривает наложение штрафа от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 3400 до 6800 грн.

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" сообщали, что Андрей Холодов с началом карантина и после обращения президента Владимира Зеленского к украинским гражданам с призывом вернуться в страну из-за закрытия границ, выехал на Кипр.

С тех пор Верховная Рада 5 раз собиралась на внеочередные заседания для принятия срочных решений, связанных в том числе с мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции.

После публикации журналистов "слуга" заявил, что возвращается в Украину.

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Дата
22
июля

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