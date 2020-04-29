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четверг, 30 апреля 2020 00:00

Пусть Рада подождет. "Слуга" второй месяц пересиживает карантин на Кипре

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Пусть Рада подождет. &quot;Слуга&quot; второй месяц пересиживает карантин на Кипре
Холодов шел в парламент 22-м в списке партии Зеленского. Фото: radiosvoboda.org

Народный депутат от "Слуга народа" Андрей Холодов с началом карантина и после обращения президента Владимира Зеленского к украинским гражданам с призывом вернуться в страну из-за закрытия границ, выехал на Кипр и с тех пор не возвращался в Украину.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях"

Холодов является заместителем председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Он вылетел в город Ларнака (Кипр) 15 марта - за два дня до анонсированного президентом прекращения регулярного пассажирского авиасообщения. С тех пор не возвращался - то есть уже 1,5 месяца находится за пределами страны.

С тех пор Верховная Рада 5 раз собиралась на внеочередные заседания для принятия срочных решений, связанных в том числе с мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Кроме пленарных заседаний Холодов пропустил заседание своего комитета 30 марта. При этом, участвовал в следующих заседаниях комитета в режиме онлайн.

С тех пор компания Sky Up меньшей мере один раз осуществляла эвакуационный рейс украинских граждан с Кипра (20 марта).

По состоянию на 29 апреля "слуга" оставался на Кипре и не прибывал в Украине, пишут журналисты.

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По данным "Схем" на Кипре депутат Холодов с женой имеют в собственности имение у побережья в городе Лимасол.

В имении недавно была зарегистрирована кипрская фирма-владелец сотен киевских МАФов, что в итоге вывело журналистов на отношение семьи депутата к столичному табачному бизнесу. А значит, он мог действовать в своих собственных интересах, когда лоббировал в Верховной Раде правку, что увеличивает заработки для розничных торговцев сигаретами. Этим фактом, наконец, заинтересовалось НАБУ.

После начала карантина в Украине 12 марта, президент Владимир Зеленский 13 марта в видеообращении призвал украинский, находящихся за рубежом, вернуться в течение следующих трех дней, и со временем авиасообщение будет закрыто. А спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что пассажирское авиасообщение будет полностью ограничено с 00:00 17 марта. 28 марта власти решили закрыть границу.

То есть член президентской партии решил покинуть страну уже после того, как президент призвал украинцев вернуться домой и предупредил о закрытии авиасообщения.

Журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжает работать ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу от "Слуга народа" Николаю Тищенко.

Среди гостей ресторана: нардеп Антон Яценко, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Павел Куфтырев, нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер ахметовского "Метинвеста" Виталий Кысиль, первый заместитель руководителя Офиса президента и экс-продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов.

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