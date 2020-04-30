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четверг, 30 апреля 2020 12:31

После публикации журналистов "слуга" возвращается с Кипра

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Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов, о котором ранее сообщали журналисты, что он пересиживает карантин на Кипре, заявил, что имел подозрение на Covid-19. Поэтому не выезжал в Украину.

Об этом он заявил в Facebook в четверг.

По словам Холодова, он прилетел на Кипр 15 марта.

"16 марта моего маленького сына должны были оперировать – хотел быть с семьей в этой ситуации. Я планировал вернуться сразу после операции - 17 марта.

У меня был билет на рейс Ларнака - Киев.

В Раде я сижу практически рядом с депутатами Русланом Горбенко и Владимиром Ватрасом, которые одними из первых получили положительные результаты тестов на коронавирус. Рейс в Киев на 17 марта был отменен авиакомпанией", - написал нардеп.

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Холодов заявил, что его состояние резко ухудшилось, и он подозревал, что заразился коронавирусом.

"У меня были все симптомы Covid-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, одышка. Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызывали врачей. Тест на Кипре мне сделать тогда не могли – людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здания больниц. Врачи обязали меня самоизолироваться и в письменной форме запретили поездки", - заявил "слуга" и опубликовал медицинскую справку.

"12 дней я принимал антибиотики. Только после того, как мне стало легче, я начал искать способы вернуться в Киев", - написал Холодов.

Депутат планирует прилететь в Киева 30 апреля рейсом Ларнака - Киев.

"Сразу скажу, президент и глава фракции СН, многие коллеги были в курсе ситуации и морально меня поддерживали", - заявил нардеп.

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" сообщали, что Андрей Холодов с началом карантина и после обращения президента Владимира Зеленского к украинским гражданам с призывом вернуться в страну из-за закрытия границ, выехал на Кипр и с тех пор не возвращался в Украину.

С тех пор Верховная Рада 5 раз собиралась на внеочередные заседания для принятия срочных решений, связанных в том числе с мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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