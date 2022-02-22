На сегодняшний день нет нужды в общей мобилизации - Зеленский

Зеленский записал очередное видеообращение. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас нет нужды в полной мобилизации.

Об этом он сказал в видеообращении на фоне эскалации ситуации в Донбассе.

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Президент подписал указ о призыве резервистов в особый период. Речь идет о гражданах, зачисленных в оперативный резерв.

Он также проанонсировал свою завтрашнюю встречу с ТОП-50 украинского крупного бизнеса.

"Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на украинской земле, которую защищают наши военные. Следовательно, и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Вместе. Каждый на своем фронте", - сказал президент.

Зеленский заявил, что для поддержки экономики в Украине запускается программа экономического патриотизма. Она призвана стать дополнительными стимулами для локализации украинского производства и поддержкой отдельных отраслей.

"Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС (налога на добавленную стоимость – ред.) на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки. Наша цель – получение экономической независимости. Особенно в энергетике", - подчеркнул Зеленский.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главами парламентских фракций и групп на фоне признания Россией "независимости" так называемых ЛДНР. Лидеры фракций договорились о создании "оборонной коалиции" в парламенте и обсудили увеличение финансирования армии. На встрече были также представители всех силовых и оборонных ведомств. В частности, "проговаривалось" введение военного положения. Объявление в Украине чрезвычайного положения не обсуждалось.