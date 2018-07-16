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понедельник, 16 июля 2018 21:40

На саммите Трамп-Путин Украина провалилась - дипломат

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На саммите Трамп-Путин Украина провалилась - дипломат
На вопрос об аннексии Крыма Путин ответил, что вопрос закрыт. Фото: ЕРА/UPG

Украина не воспользовалась шансом улучшить свою позицию за счет встречи президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.

Такое мнение высказал дипломат Роман Бессмертный на встрече с журналистами в Софии Киевской 16 июля.

"Украина могла бы воспользоваться этим шансом и сделать повестку дня, в которой вопрос Украины был бы достаточно важным. Мы провалились в этом плане. Не дотянули возможность акцентуации на нашем вопросе на этом саммите.

Не вижу варианта ухудшение ситуации для Украины. Плохо, что мы не воспользовались этим шансом. Но это не значит, что надо остановиться. Работать есть с кем и есть над чем. Советник президента США Болтон, госсекретарь Помпео, министр обороны Маттис занимают достаточно проукраинскую позицию для того, чтобы в случае признания визави с украинской стороны вести деловую беседу в интересах Украины. Надеюсь, после выборов картина кардинально изменится. Такие шансы у Украины нет", - считает Бессмертный.

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16 июля в Хельсинки, Финляндия, состоялась встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. После разговора с глазу на глаз и переговоров делегаций главы государства выступили на совместной пресс-конференции. Все детали по ссылке.

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