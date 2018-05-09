На пятый год после Майдана Добкин одел "колорадскую ленту" и позировал с серпом и молотом

Народный депутат от "Оппозиционного блока", бывший "регионал" Михаил Добкин, против которого прокуратура возбудила уголовное дело за злоупотребление с землей в Харькове, 9 мая позировал с серпом и молотом.
Соответствующие фото из Берлина он опубликовал в Facebook.
Добкин с красным флагом, на котором изображен коммунистический серп и молот, стоит возле памятника неизвестному солдату.
На другой фотографии на лацкане пиджака нардепа, запрещенная в Украине георгиевская лента, которую в народе называют "колорадской".
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15 июня 2017-го вступил в силу закон о введении административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты.
Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты наказывают штрафом от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2 550 грн) с конфискацией ленты.
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