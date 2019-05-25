На президента подали в суд из-за новых назначений

Иск будет рассматривать Кассационный суд в составе Верховного суда. Фото: static.ukrinform.com

Иск против президента Украины Владимира Зеленского подала неправительственная организация "Общественный люстрационный комитет".

Требуют отменить указ о назначении юриста Андрея Богдана главой Администрации - сообщили активисты на официальной странице в Facebook.

Они напомнили, что руководитель АП, которого назначил президент занимал должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 и не уволился по собственному желанию за время Революции Достоинства.

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"Должность главы Администрации Президента Украины" предусмотрена п.5 ч.1 ст.2 Закона Украины "Об очистке власти", как должность, по которой осуществляются мероприятия по очистке власти (люстрации) ", - подчеркнули они.

Иск будет рассматривать Кассационный суд в составе Верховного суда. В качестве третьих лиц в деле привлекаются сам Богдан, а также Министерство юстиции Украины.

На сайте главы государства появилась петиция за увольнение главы Администрации президента Андрея Богдана.