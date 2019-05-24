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пятница, 24 мая 2019 11:02

Зеленскому написали петицию об увольнении главы АП

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Зеленскому написали петицию об увольнении главы АП
В петиции говорится, что Андрей Богдан не люстрован. Фото: УНІАН

На сайте главы государства появилась петиция за увольнение главы Администрации президента Андрея Богдана.

"Андрей Иосифович Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента на основании Закона Украины "Об очистке власти".

...Согласно статье 2 Закона мероприятия по очистке власти (люстрации) осуществляются касательно должности главы Администрации президента в том числе", - говорится в тексте.

Петицию зарегистрировали 23 мая.

По состоянию на 11:00 она набрала 8267 голосов.

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Электронная петиция за отставку президента Владимира Зеленского набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть глава государства.

Петицию зарегистрировали 22 мая.

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