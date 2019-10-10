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четверг, 10 октября 2019 05:21

На пресс-марафон президента аккредитовались более 300 журналистов

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На пресс-марафон президента аккредитовались более 300 журналистов
Зеленский проведет пресс-конференцию. Фото: DW

На пресс-марафон Владимира Зеленского аккредитовано более 300 журналистов.

"Аккредитовано более 300 журналистов. Мы только едем с работы. Ну что же, желаем удачи завтра всем журналистам и Владимиру Зеленскому", - сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

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Согласно анонсированному формату мероприятия, представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса.

При таком количестве аккредитованных журналистов пресс-марафон должен продолжаться около 15-20 часов.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал встречу со СМИ в новом формате.

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