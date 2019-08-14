На Портнова подали заявление в ГБР - в ней упоминается Зеленский

Политик перечисляет назначения Зеленского и называет их обязательствами Зеленского перед Портновым и главой Офиса Андреем Богданом. ФОТО: LIGA.net

Кандидат в депутаты от "Европейской солидарности" Татьяна Чорновол подала в Государственное бюро расследований заявление на экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова.

Об этом она сообщила в своем блоге в "Украинской правде".

Чорновол просит ГБР проверить информацию, по которой Портнов создал преступную организацию для узурпации власти, а также систему давления на суд и подчиненную ему "коррупционную вертикаль" во власти президента Владимира Зеленского.

Политик перечисляет назначения Зеленского, в частности Рябошапки и Данилюка, и называет их обязательствами Зеленского перед Портновым и главой Офиса Андреем Богданом. Портнов, со своей стороны, должен был финансировать кампанию Зеленского и обеспечивать судебную поддержку.

По указанию Порнова Зеленскому перечислили деньги экс-помощники депутата Пилипенко, который входил в так называемую группу Андрея Портнова в Раде 6-го и 7-го созывов, адвокат юридической компании Портнова и другие, заявляет Чорновол.

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2 августа судья Юрий Вовк удовлетворил иск экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова. Он судился с Министерством юстиции и Госказначейством за якобы причиненный ущерб его репутации. Репутационным ущербом сторона защиты Портнова называет наименование его "подозреваемым" в переписке Генпрокуратуры и посла Украины в Канаде с одной стороны и правительством Канады с другой в 2014-м. За это против Портнова применили санкции, заявила адвокат Елена Исаевская. По словам самого экс-заместителя главы АП, на тот момент он не был подозреваемым ни в одном производстве. По словам Исаевской - был, но недолго. Представители Миньюста, Госказначейства, ГПУ и МИД просили отказать в иске через безосновательность требований. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, с которого собирается взимать средства Портнов, в комментарии Следству.Инфо назвал иск "неадекватным и политически мотивированным".