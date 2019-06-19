На Порошенко завели пятое дело

ГБР завело на Порошенко еще одно дело. Фото: ТСН

Государственное бюро расследований открыло пять уголовных производства против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Уголовное производство открыто не только по Порошенко, но и по спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, в своем Telegram-канале сообщил юрист, бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

Дело касается формирования парламентской коалиции в 2016-м году и назначения Кабинета министров. Портнов считает, что Порошенко и Парубий сфальсифицировали документы о создании коалиции, и правительство было назначено незаконно.

ГБР по заявлению Портнова открыло производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины - действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти; злоупотребление властью или служебным положением; выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

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Напомним, 20 мая экс-заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов написал на своей странице в Facebook, что подал в Государственное бюро расследований заявление о преступлении против пятого президента Украины Петра Порошенко. Государственное бюро расследований после этого заявления начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены первых лиц государства.