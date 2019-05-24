На Порошенко написали заявление об организованной преступной группе

Соратник Януковича Портнов пишет, что Порошенко "в составе организованной преступной группы завладел каналом "Прямий". Фото: УНІАН

Бывший заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов зарегистрировал в ГБР уже третье заявление о преступлениях пятого президента Петра Порошенко.

Об этом Портнов сообщил в Facebook.

"Друзья, зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямий", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов Макеенко", - написал он.

Ранее Портнов писал в ГБР заявления о возможной государственной измене Порошенко и отмывание украденных в армии средств через оффшорные сделки.

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Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов говорит, что по возвращении в Украину чувствует себя в безопасности, поскольку его "охраняют полицейские с автоматами".