"На полках товары из Москвы, а на Крещатике куча российских офисов - что происходит?"

Россию агрессором и оккупантом не могут назвать 90% кандидатов в президенты, говорит Виктор Ющенко. Фото: ucu.edu.ua

Украина показывает свою слабину, когда торгует с Россией. Это следствие неумелой политики. Об этом сказал третий президент Виктор Ющенко журналистам во вторник.

"Болит больше всего то, что мы до сегодняшнего дня не можем дать ответ на то, что происходит в украино-российских отношениях. Болит от того, что Россию агрессором, оккупантом не могут назвать 90% людей, которые идут кандидатами на должности будущего президента.

Если мы не можем сформулировать правильные дефиниции, что с нами происходит, кто такая Россия для нас, это означает, что мы не можем дать ответ, как справиться с этим.

У нас идет классическая война, но у нас классический безвиз. Где вы такое в мире видели?

Поэтому у нас идет классическая война, но у нас классический безвиз. Где вы такое в мире видели? Где вы увидите, когда идет война, крупнейшим торговым партнером является оккупант? Разве не знаете, что каждая вещь, которую вы покупаете с московской поставки, это, по сути, единственный способ финансирования российской оккупации Украины. А как же мы тогда получим победу, когда ежедневно усиливаем оккупанта?

Это не потому, что мы глупые. А потому, что имеем неуклюжую политику. И она привела к тому, что не имея базового определения отношений, мы переходим к "колоссальной" дискуссии об отношениях по товарах, услугах, контактах между людьми, капитале. Пойдите на Крещатик - половина офисов российской юрисдикции. У нас половина банков московских. Считаем, что мы толерантные, законопослушные, это допускаем. Знаете, это все слабина", - сказал Виктор Ющенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ющенко: хотите сохранить памятник Щорсу, который вас убивал?

Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. С лета того же года вооруженные силы РФ принимают непосредственное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.