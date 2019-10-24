На полиграфе Арахамия бросил тень на коллег по фракции

В рядах "Слуги народа" разбираются, кто замешан в коррупции. Фото: zn.ua

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что подозревает конкретных коллег по фракции в коррупции.

Об этом он сказал на прохождении полиграфа в четверг.

Специалист-полиграфолог спросил парламентария:

"Вы обосновано подозреваете кого-то из своей фракции в получении денег за голосование в пользу заинтиресованных лиц: олигархов, силовиков либо кого-то еще?".

Арахамия ответил:

"Да".

"Сегодня утром был из одним из свидетелей в правоохранительных органах. Будем расследовать", - добавил нардеп.

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Ранее Давид Арахамия заявил, что правоохранители запретили выходить в эфир нардепу от "Слуги народа", который является свидетелем по делу о взятке в $30 тыс. Накануне он анонсировал, что приведет свидетеля на эфир "Право на власть" 24 октября.